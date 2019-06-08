В Волгоградской области откладывается установка пунктов весового контроля





В Волгоградской области, которая практически осталась без пунктов весового контроля, возникли проблемы с проведением электронного аукциона на аренду автоматизированной системы такого оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, Волгоградское УФАС заблокировало проведение электронного аукциона на оказание соответствующих услуг. Антимонопольщики приняли к сведению жалобу ООО «Национальный центр информатизации» на ряд положений аукционной документации. Жалоба состоит из многочисленных пунктов, включая отсутствие обоснование невозможности использования импортного оборудования и неопределенность места установки этого оборудования.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», ГКУ «Безопасный регион» разместил извещение о проведении электронного аукциона на аренду автоматизированной системы весогабаритного контроля. Начальная цена аукциона – около 800 миллионов рублей. Планируется на эти деньги установить шесть комплексов, в том числе – на Третьей продольной, в Нехаевском, Котельниковском, Серафимовичском районах, в Волжском, а также в районе поста ДПС на мосту через Волгу. В жалобе, в частности, указывалось, что исполнителя могут заставить отремонтировать всю Третью продольную для установки оборудования при отсутствии определенного места для организации пункта контроля. Ранее КСП Волгоградской области отмечала, что в регионе в 2018 году не удалось создать автоматические пункты весогабаритного контроля за счет внебюджетных средств.

В частности, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области провалил реализацию планов по организации таких площадок для взвешивания грузовиков на условиях частно-государственного партнерства. Планировалось еще к прошлому году организовать 25 стационарных и 10 передвижных постов на таких условиях. Задумывалось, что новые пункты будут подключены к системе «Безопасный город» и позволят фиксировать перегруз дистанционно.

Между тем, отсутствие в Волгоградской области пунктов весового контроля оборачивается колоссальными убытками для региона. Так, из-за тяжелых фур быстро выходят из строя дороги, на ремонт которых тратятся деньги из бюджета. К тому же грузовики-нарушители не возмещают нанесенный дорогам вред из-за перегруза по той причине, что эти нарушения просто не фиксируются. При этом в других регионах России активно взыскивают ущерб с волгоградских предпринимателей, занимающихся перевозкой грузов.



