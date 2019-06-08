В Волгоградской области откладывается установка пунктов весового контроля

Общество 08.06.2019 15:57
420 0
08.06.2019 15:57
В Волгоградской области, которая практически осталась без пунктов весового контроля, возникли проблемы с проведением электронного аукциона на аренду автоматизированной системы такого оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, Волгоградское УФАС заблокировало проведение электронного аукциона на оказание соответствующих услуг. Антимонопольщики приняли к сведению жалобу ООО «Национальный центр информатизации» на ряд положений аукционной документации. Жалоба состоит из многочисленных пунктов, включая отсутствие обоснование невозможности использования импортного оборудования и неопределенность места установки этого оборудования.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», ГКУ «Безопасный регион» разместил извещение о проведении электронного аукциона на аренду автоматизированной системы весогабаритного контроля. Начальная цена аукциона – около 800 миллионов рублей. Планируется на эти деньги установить шесть комплексов, в том числе – на Третьей продольной, в Нехаевском, Котельниковском, Серафимовичском районах, в Волжском, а также в районе поста ДПС на мосту через Волгу. В жалобе, в частности, указывалось, что исполнителя могут заставить отремонтировать всю Третью продольную для установки оборудования при отсутствии определенного места для организации пункта контроля. Ранее КСП Волгоградской области отмечала, что в регионе в 2018 году не удалось создать автоматические пункты весогабаритного контроля за счет внебюджетных средств.
В частности, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области провалил реализацию планов по организации таких площадок для взвешивания грузовиков на условиях частно-государственного партнерства. Планировалось еще к прошлому году организовать 25 стационарных и 10 передвижных постов на таких условиях. Задумывалось, что новые пункты будут подключены к системе «Безопасный город» и позволят фиксировать перегруз дистанционно.
Между тем, отсутствие в Волгоградской области пунктов весового контроля оборачивается колоссальными убытками для региона. Так, из-за тяжелых фур быстро выходят из строя дороги, на ремонт которых тратятся деньги из бюджета. К тому же грузовики-нарушители не возмещают нанесенный дорогам вред из-за перегруза по той причине, что эти нарушения просто не фиксируются. При этом в других регионах России активно взыскивают ущерб с волгоградских предпринимателей, занимающихся перевозкой грузов.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29488 23
29.05.2019 10:20
12885 14
Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения08.06.2019 18:04
В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костер08.06.2019 15:05
В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадки08.06.2019 09:56
В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусов08.06.2019 09:41
В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надежду08.06.2019 07:36
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭС07.06.2019 15:52
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьми07.06.2019 15:22
В Волгограде Пушкин покинул свою должность07.06.2019 13:09
Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое название07.06.2019 09:39
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”06.06.2019 17:40
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)06.06.2019 16:44
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Реклама