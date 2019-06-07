Происшествия 07.06.2019 10:03
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07.06.2019 10:03
Сегодня утром в Волгограде под колеса автомобиля попала 50-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на улице Ополченской в районе остановки «33-ая столовая» иномарка сбила пешехода, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Женщину с травмами доставили в больницу.
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