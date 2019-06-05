Сегодня в конфликте около увеселительного заведения в Центральном районе Волгограда получил травмы молодой человек. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, 26-летний парень поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. По предварительным данным, он пострадал во время конфликта у караоке-клуба “Селфи” на улице Рокоссовского. В ГУ МВД России по Влгоградской области информагентству уточнили, что по данному факту проводится проверка. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают участников конфликта.

По словам очевидцев, неизвестный приехал на машине, вышел и нанес несколько ударов потерпевшему.