Общество

Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических учений

Общество 04.06.2019 17:44
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04.06.2019 17:44


Завершились антитеррористические учения в волгоградском метрополитене, в результате которых сегодня было частично закрыто движение на части пути скоростного  трамвая. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, начальник УФСБ России по региону Анатолий Гулевский по итогам прошедшего мероприятия заявил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты. Напомним, что плановые антитеррористические учения по организации и проведению мероприятий по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах метрополитена устроили настоящий переполох. Как уже сообщало информагентство, трамваи ходили только на отрезке от "Европы сити молла" до Ельшанки  и от ВГТЗ до депо №5. Пассажиров высаживали из трамваев, они добирались до места назначения другим видом транспорта. В свою очередь оперативный штаб утром предупреждал волгоградцев о проводимых мероприятиях, просил терпимо относится к возможным неудобствам.
Учения прошли сегодня и волгоградском аэропорту, где сотрудники аэропорта, областного комитета здравоохранения, территориального управления Роспотребнадзора и подведомственных ему служб, сотрудники Астраханской таможни, пограничного управления ФСБ РФ по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и др. отрабатывали действия при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание на борту воздушного судна, прибывшего из за рубежа.
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

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