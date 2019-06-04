Волгоградцам еще не разрешают купаться





В Волгограде установлены границы купального сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, купальный сезон стартует только 15 июня, а закончится 1 сентября. Пока, соответственно, в городе официально не открыты и пляжи. Между тем, волгоградцы не ждут, когда им разрешат купаться. Купальный сезон они открыли еще на той неделе из-за жары, пришедшей в Волгоград. Особой популярностью пользуется береговая полоса в районе хутора Бобры, впрочем, некоторые горожане купаются и в центре города.

Напомним, в прошлом году пляжи в Волгограде открылись достаточно поздно. Причиной этому стало половодье – вода в результате долго не спадала.



