Волгоградцам еще не разрешают купаться

Общество 04.06.2019 11:59
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04.06.2019 11:59
В Волгограде установлены границы купального сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, купальный сезон стартует только 15 июня, а закончится 1 сентября. Пока, соответственно, в городе официально не открыты и пляжи. Между тем, волгоградцы не ждут, когда им разрешат купаться. Купальный сезон они открыли еще на той неделе из-за жары, пришедшей в Волгоград. Особой популярностью пользуется береговая полоса в районе хутора Бобры, впрочем, некоторые горожане купаются и в центре города.
Напомним, в прошлом году пляжи в Волгограде открылись достаточно поздно. Причиной этому стало половодье – вода в результате долго не спадала.
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