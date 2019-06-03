Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системы

Происшествия 03.06.2019 17:20
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03.06.2019 17:20
Ремонт сплит-системы законнчился гибелью жителя Котельниково. Как рассказал сегодня ИА "Высота 102" старший следователь Котельниковского МрСО СУ СК России по Волгоградской области Руслан Адахмаев, по данным следствия, 33-летний мужчина пришел в дом, который сдавал его знакомый, чтобы наладить работу бытовой техники. По предварительным данным, во время ремонта мужчину ударило током. Возможно это случилось из-за того, что он нарушил правила безопасности при работе с электротехникой. ЧП случилось на глазах арендатора дома, он вызвал врачей, но спасти мужчину не удалось.
По данному факту организована доследственная проверка, однако есть все основания считать, что смерть мужчины не носит криминальный характер.
Специалисты напоминают, что работа с электроприборами требует предельной концентрации и соблюдения всех мер безопасности - иначе это может привести к трагедии.
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