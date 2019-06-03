Общество

Волонтеры в Волгоградской области хотят вернуть на родину найденные на Украине останки воина

Общество 03.06.2019 13:27
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03.06.2019 13:27


Волгоградские волонтеры выражают обеспокоенность в связи с тем, что останки жителя Руднянского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Украине, до сих пор не переправлены на его родину. Как сообщил ИА «Высота 102» местный краевед, член общероссийского движения «Волонтеры Победы» Николай Дроботов, при проведении поисковых работ в 2018 году Всеукраинской общественной организацией «Народная память» в районе Барвенково Харьковской области были обнаружены останки советских воинов, погибших в мае 1942 года. С останками воинов были найдены карболитовые солдатские медальоны с бумажными записками-вкладышами. По результатам исследования было установлено, что одна из записок принадлежала воину, проживавшему в Руднянском районе. Вот дословный текст записки: «Мой адрес, тов. боец или командир, прошу сообщить моему семейству Рязано Уральская Ж.Д., Сталинградская область, район Руднянский, ст. Ильмень, Буфет Филипповой, Елене Федоровне, моя фамилия Шевченко Павел П.».
В Руднянском историко-краеведческом музее сделали запрос в архив, где сообщили, что, действительно, Павел Петрович Шевченко 1914 года с супругой и двумя детьми проживал в поселке Щелкан Руднянского района. Глава семьи до ухода на фронт работал грузчиком на элеваторе, его супруга – в буфете. Однако попытки найти родственников погибшего на Украине воина до сих пор не увенчались успехом.
«Тем не менее перевозить останки надо, - считает Николай Дроботов. – Особенно - учитывая практически нулевой результат от проделанной работы на настоящее время по поиску родных Павла Шевченко и сложные межгосударственные отношения между Россией и Украиной.  Возможно, для решения этого вопроса потребуется дополнительные гарантии или меры со стороны региональных органов власти: обладминистрации, облвоенкомата, депутатов Государственной думы от Волгоградской области, волгоградского отделения ОНФ».
По словам Николая Дроботова, хотя останки воина еще и не вернулись домой, на его родине уже нашли место для захоронения со всеми воинскими почестями на городском кладбище рабочего поселка Рудня рядом с братской могилой воинов-защитников Сталинградской твердыни, умерших в госпитале №3249 в период 1941-1943 годов.

 

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