



Металлурги "Красного Октября" поздравили пациентов Волгоградского детского онкогематологического центра с Днем защиты детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, маленьких пациентов навестили не только заводчане, но и герои популярных мультфильмов: кукла Лол вместе с феями-мастерицами. Они предложили ребятам и их родителям поучаствовать в занимательных мастер-классах по декоративной росписи тарелок, изготовлению поделок из цветного песка и мыловарению.





Дети и взрослые с удовольствием украсили посуду орнаментом и создали ароматное и пестрое мыло в форме сердец, цветов и животных. По словам мамы одного из пациентов, такие праздники помогают малышам отвлечься от больничных будней, заряжают их позитивом и желанием творить.





Заводчане передали детскому отделению онкодиспансера комплект необходимого бытового и медицинского оборудования и мягкое напольное покрытие для игровой комнаты. А каждому малышу подарили наборы для детского творчества.





"Красный Октябрь" поддерживает детский онкогематологический центр и его маленьких пациентов уже несколько лет. Предприятие помогает учреждению обеспечить максимально комфортные условия детям и их родителям, которые на протяжении длительного времени проходят лечение и реабилитацию.



