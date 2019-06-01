Общество

Волгоградские металлурги зарядили позитивом маленьких пациентов онкоцентра

Общество 01.06.2019 09:01
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01.06.2019 09:01


Металлурги "Красного Октября" поздравили пациентов Волгоградского детского онкогематологического центра с Днем защиты детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, маленьких пациентов навестили не только заводчане, но и герои популярных мультфильмов: кукла Лол вместе с феями-мастерицами. Они предложили ребятам и их родителям поучаствовать в занимательных мастер-классах по декоративной росписи тарелок, изготовлению поделок из цветного песка и мыловарению. 

Дети и взрослые с удовольствием украсили посуду орнаментом и создали ароматное и пестрое мыло в форме сердец, цветов и животных. По словам мамы одного из пациентов, такие праздники помогают малышам отвлечься от больничных будней, заряжают их позитивом и желанием творить. 

Заводчане передали детскому отделению онкодиспансера комплект необходимого бытового и медицинского оборудования и мягкое напольное покрытие для игровой комнаты. А каждому малышу подарили наборы для детского творчества.

"Красный Октябрь" поддерживает детский онкогематологический центр и его маленьких пациентов уже несколько лет. Предприятие помогает учреждению обеспечить максимально комфортные условия детям и их родителям, которые на протяжении длительного времени проходят лечение и реабилитацию. 

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