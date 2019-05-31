Полторы тысячи жителей Волгоградской области остались без света из-за кражи под напряжением





Хищение энергооборудования с двух подстанций в Волгоградской области на несколько часов оставило без света полторы тысячи жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «МСРК Юга-Волгоградэнерго», в результате на несколько часов погас свет в домах жителей Урюпинского района. Под угрозой отключения электроэнергии оказались и жители Михайловского района области.

Оборудование находилось под постоянным напряжением, одно неосторожное движение могло стоить злоумышленникам жизни, но даже это их не остановило. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Электроснабжение было восстановлено благодаря дополнительно привлеченным силам и ресурсам.

По факту хищения энергооборудования энергетики обратились в правоохранительные органы. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.



