Под Волгоградом по вине неопытного водителя пострадали два человека

Происшествия 30.05.2019 09:18
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30.05.2019 09:18
Два человека пострадали в результате столкновения двух легковушек в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 25-летний водитель "Лады Гранты", который ехал из Астрахани в Волгоград, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Chevrolet Captiva", под управлению 51-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и его 48-летняя пассажирка. С травмами они госпитализированы.
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