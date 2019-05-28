Происшествия

В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелька

Происшествия 28.05.2019 12:28
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28.05.2019 12:28


68-летний пенсионер из Кировского района Волгограда попался на краже портмоне с крупной денежной суммой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, преступление пожилой мужчина совершил в одном из торговых центров Советского района. Как пояснил подозреваемый, 25-летний парень увлекся выбором бассейна, а деньги оставил на стеллаже.
Кошелек пенсионер выбросил, а 18 тысяч рублей, которые были внутри, оставил себе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК  РФ - «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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