В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелька





68-летний пенсионер из Кировского района Волгограда попался на краже портмоне с крупной денежной суммой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, преступление пожилой мужчина совершил в одном из торговых центров Советского района. Как пояснил подозреваемый, 25-летний парень увлекся выбором бассейна, а деньги оставил на стеллаже.

Кошелек пенсионер выбросил, а 18 тысяч рублей, которые были внутри, оставил себе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



