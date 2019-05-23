Вечером в Волгограде полиция присмотрит за выпускниками

Общество 23.05.2019 15:55
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23.05.2019 15:55
Сегодня вечером полицейские уделят особое внимание волгоградским паркам, скверам и Центральной набережной. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, стражи порядка будут патрулировать популярные места гуляний выпускников. Также сотрудники МВД напоминают, что появление несовершеннолетних на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых после 23:00 запрещено.
Что же касается самого праздника школьников - “последнего звонка”, то никаких происшествий на утренних линейках не произошло.
В Волгоградской области полиция несла службу в усиленном режиме для обеспечения безопасности 33 тысяч выпускников. Каждую школу охраняли как минимум 3 полицейских. Они следили, чтобы на территорию учебных заведений не проходили посторонние и не проносились опасные и подозрительные предметы. Сами помещения школ были тщательно проверены. Маршруты патрулирования стражей порядка были максимально приближены к школам.
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