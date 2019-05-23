Общество

Вечером в Волгограде полиция присмотрит за выпускниками

Общество 23.05.2019 15:55
625 4
23.05.2019 15:55


Сегодня вечером полицейские уделят особое внимание волгоградским паркам, скверам и Центральной набережной. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, стражи порядка будут патрулировать популярные места гуляний выпускников. Также сотрудники МВД напоминают, что появление несовершеннолетних на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых после 23:00 запрещено.
Что же касается самого праздника школьников  - “последнего звонка”, то никаких происшествий на утренних линейках не произошло.
В Волгоградской области полиция несла службу в усиленном режиме для обеспечения безопасности 33 тысяч выпускников. Каждую школу охраняли как минимум 3 полицейских. Они следили, чтобы на территорию учебных заведений не проходили посторонние и не проносились опасные и подозрительные предметы. Сами помещения школ были тщательно проверены. Маршруты патрулирования стражей порядка были максимально приближены к школам.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
28024 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
21538 0
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
25417 15
Общество
23.05.2019 16:23
Общество 23.05.2019 16:23
9213 23 Обсудить

0
Далее
Общество
23.05.2019 15:20
Общество 23.05.2019 15:20
4665 12 Обсудить

0
Далее
Общество
23.05.2019 14:51
Общество 23.05.2019 14:51
528 1 Обсудить

0
Далее
Общество
23.05.2019 14:31
Общество 23.05.2019 14:31
5827 6 Обсудить

0
Далее
Общество
22.05.2019 15:05
Общество 22.05.2019 15:05
12497 8 Обсудить

0
Далее
Общество
22.05.2019 13:31
Общество 22.05.2019 13:31
7668 19 Обсудить

0
Далее
Общество
22.05.2019 11:35
Общество 22.05.2019 11:35
2540 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 19:45
Общество 21.05.2019 19:45
1080 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 17:18
Общество 21.05.2019 17:18
3617 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 16:48
Общество 21.05.2019 16:48
3258 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 15:58
Общество 21.05.2019 15:58
1698 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 14:07
Общество 21.05.2019 14:07
970 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 13:16
Общество 21.05.2019 13:16
6643 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 12:33
Общество 21.05.2019 12:33
1526 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:48
Общество 21.05.2019 09:48
5879 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:15
В центре Волгограда на остановке обнаружено тело мужчины
21:56
Депутат-"жириновец" от Свердловской области шокировал Госдуму фейковым заявлением о Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
СК РФ: в Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
«Высота 102»ТВ: Крупное волгоградское предприятие лихорадит из-за «серых» зарплат Смотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Бывшего замдиректора предприятия ФСИН из Волгограда посадили на 8 лет и обязали "вернуть" взяткуСмотреть фотографии
16:32
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальникаСмотреть фотографии
16:23
«Коси-ка сено сам»: Центр Волгограда превращается в джунгли Смотреть фотографии
15:55
Вечером в Волгограде полиция присмотрит за выпускникамиСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области рабочий сельхозпредприятия выжил после падения с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
15:26
Директор Волжской ГЭС: «Ну, нету воды – прогнозы не оправдались»Смотреть фотографии
15:20
Блеск и нищета Волго-Ахтубинской поймы (фоторепортаж) Смотреть фотографии
15:06
Россельхозбанк предлагает жителям Волгограда монеты к окончанию учебного годаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде экипаж теплохода получил заслуженную награду за спасенную жизньСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области по районам распределили "дорожные" миллионыСмотреть фотографии
14:31
Волгоград по ночам загромождают «левые» киоскиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесменаСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский "Красный Октябрь" проверили немецкие аудиторыСмотреть фотографии
13:06
Двое молодых волгоградцев вынесли с железнодорожной станции 1,5 тонны металлаСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» внедрит свои технологии и решения во ВьетнамеСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области будут судить несовершеннолетнего лидера воров-домушниковСмотреть фотографии
10:34
Депутат Волгоградской гордумы за год умножил свои доходы почти в 30 раз Смотреть фотографии
09:48
Пенсионерка пострадала в аварии в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:43
В Волгоградской области эсеры перед выборами сделали ставку на «Справедливый призыв» Смотреть фотографии
09:16
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" запускают после годового простоя печь №5Смотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волго-Ахтубинской пойме селяне плачут из-за сухих ериков и колодцев Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгоградской области селяне тратят на транспорт, связь и медицину больше горожанСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат Смотреть фотографии
17:14
В Волгограде осужденного за покушение на мошенничество экс-прокурора освободили после судаСмотреть фотографии
16:59
Ни пройти, ни проехать: в Волгограде посреди улицы Чуйкова вырыли огромный котлованСмотреть фотографии
16:44
Жителю Волгограда грозит трехмесячный арест за расписанный матом офис ЛДПРСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 