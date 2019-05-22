Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы

Расследования 21.05.2019 13:06
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21.05.2019 13:06
Подозреваемого в краже аккумулятора комплекса фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения задержали волгоградские полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось в конце апреля около дома №131Б по улице Ангарской. Полицейским сообщили, что неизвестный разбил стекло автомобиля оператора ГКУ “Безопасный регион” и украл источник питания комплекса фиксации нарушений. На след злоумышленника вышли благодаря записи с видеорегистратора. Полицейские вычислили машину подозреваемого и установили ее владельца. Им оказался 21-летний житель Центрального района. Молодого человека не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Когда парня задержали, он во всем признался. Он также рассказал, что похитил и позже разбил устройство в знак недовольства количеством штрафов на данном участке дороги.
Теперь “борцу с дорожными камерами” грозит до 7 лет тюрьмы по статье “Грабеж”.
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