Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы





Подозреваемого в краже аккумулятора комплекса фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения задержали волгоградские полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось в конце апреля около дома №131Б по улице Ангарской. Полицейским сообщили, что неизвестный разбил стекло автомобиля оператора ГКУ “Безопасный регион” и украл источник питания комплекса фиксации нарушений. На след злоумышленника вышли благодаря записи с видеорегистратора. Полицейские вычислили машину подозреваемого и установили ее владельца. Им оказался 21-летний житель Центрального района. Молодого человека не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Когда парня задержали, он во всем признался. Он также рассказал, что похитил и позже разбил устройство в знак недовольства количеством штрафов на данном участке дороги.

Теперь “борцу с дорожными камерами” грозит до 7 лет тюрьмы по статье “Грабеж”.



