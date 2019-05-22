Сбербанк провел лекцию для студентов Волгоградского государственного технического университета





В Волгоградском государственном техническом университете прошла лекция Сбербанка на тему «Как быть успешным в цифровом мире». Перед студентами выступил Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. Топ-менеджер рассказал о развитии искусственного интеллекта, диджитализации процессов, навыках и компетенциях, которые важно развивать. В ходе встречи также говорили о профессиях и знаниях, которые будут актуальны в ближайшие 5-7 лет.

Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин:

«Сбербанк, как работодатель, заинтересован в привлечении лучших студентов и выпускников из сферы IT-технологий. Первое, что привлекает молодежь – это возможности для профессионального развития и самореализации, а для этого нужны интересные, амбициозные задачи. Безусловно, крупные компании, такие как Сбербанк, имеют здесь существенные преимущества, они могут предложить молодому специалисту большой спектр карьерных траекторий.

Перед Банком стоит сегодня задача - обеспечить наши наукоемкие проекты талантами - учеными, инженерами, разработчиками. В этом заключается смысл совместных проектов Сбербанка с ведущими вузами страны. Сегодня, мы оказываем поддержу молодежи, проводим целевое обучение - ознакомительные, производственные, научно-исследовательские, преддипломные и иные практики в подразделениях и организациях Группы Сбербанк. А «лучших из лучших» - трудоустраиваем».

И.О. ректора Волгоградского государственного технического университета, Сергей Кузьмин:

«Проведение подобных лекций очень важно не только для студентов, но и для преподавателей. Александр Ведяхин еще раз напомнил слушателям о том, как важно использовать все доступные ресурсы для постоянного развития и образования. Наш ВУЗ предоставляет студентам все возможности для получения передовых знаний в различных областях, при этом все мы не должны забыть о важности самообразования».

Александр Ведяхин является выпускником Волгоградского государственного технического университета, он с отличием окончил ВолгГТУ по направлению «Экономика» в 1998 году и по специальности «Мировая экономика» в 1999 году.



