В районе Волгоградской области закрывают морг из-за отсутствия помещений для хранения покойников

Общество 19.05.2019 14:21
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19.05.2019 14:21
Деятельность Руднянского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» должно быть приостановлено на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемических требований к эксплуатации зданий. Такое постановление, как сообщает ИА «Высота 102», принял Руднянский районный суд по иску территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах.
Так, в ходе проверки выявлено, что площади помещений отделения СМЭ не соответствуют составу и функциональному назначению с учётом требований действующих нормативных документов. В частности, отсутствует помещение для хранения трупов с кассетным холодильником и помещение для вскрытия инфицированных трупов, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
В суде было установлено, что ранее за те же нарушения деятельность Руднянского судебно-медицинского морга приостанавливалась на 30, 60 суток соответственно, что отягчает ответственность юридического лица.
Судебное решение пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
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