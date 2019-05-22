В Волгограде потушили пожар в крупном строительном комплексе





Крупный пожар произошел сегодня в Красноармейском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", по предварительным данным, возгорание случилось на территории торгового комплекса "СтройМолл", расположенного на улице Бахтурова.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 4:20. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №7, пламя целиком охватило ангар, площадью в тысячу квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовалось почти два часа - его потушили в 6:30. От огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.

Отметим, сегодняшний пожар сопоставим с недавним, напугавшим весь город, пожаром, когда черные клубы дыма окутали Мамаев Курган. Он произошел в прошлое воскресенье в Краснооктябрьском районе - огонь охватил офис и склад вторсырья фирмы по переработке пластика, а также уничтожил и дом владельца компании. Площадь возгорания составила тогда около полутора тысяч квадратных метров.