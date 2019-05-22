Общество 18.05.2019 11:40
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18.05.2019 11:40
Чтобы найти останки погибшей женщины, сотрудники СК проводят целую спецоперацию с привлечением добровольцев и водолазов. Как рассказал ИА “Высота 102” следователь СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, части скелетированных женских останков были найдены в конце апреля недалеко от остановки ЖКО и гипермаркета “Selgros”. Это произошло через несколько дней после того, как огонь уничтожил часть камышовых зарослей. Тогда местные жители увидели на пожарище кости и сообщили об этом правоохранителям. На месте нашли человеческие ноги и ребра, а также женскую обувь сорокового размера. Специалисты подтвердили, что останки принадлежат женщине. Сейчас эксперты выясняют, носила ли смерть криминальный характер или же произошла по естественным причинам, а также помогают следователям установить личность женщины. По мнению правоохранителей, остальные останки могут находиться в уцелевших зарослях камыша, и на заболоченных участках местности. Для их поисков и понадобилось привлечение специалистов и добровольцев. Затопленные участки местности обследуют водолазы, а через несколько дней будет проведено выжигание камыша, для более полного осмотра территории.
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