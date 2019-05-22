В Советском районе Волгограда сезон фонтанов открыли праздником с духовым оркестром









Если встречать лето и сезон фонтанов, то самым настоящим праздником - с музыкой и всеобщим весельем. Именно так решили в Советском районе Волгограда, где центром притяжения является один из самых больших в городе фонтанов. Водный объект расположен на недавно благоустроенной территории у ДК им. Петрова. Раньше здесь царило запустение и разруха, а теперь раскинулся прекрасный сквер. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем того, насколько популярно обновленное место отдыха у жителей. Теплым майским вечером, когда при активной поддержке депутата Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова у фонтана был организован праздник открытия сезона, здесь было очень многолюдно. Люди оценили созданную специально для них атмосферу - играл духовой оркестр, все желающим раздавали белые воздушные шарики, работала ярмарка и, конечно, бил фонтан. О том, как размеренные будни при желании можно превратить в запоминающиеся и яркие - в видеоматериале.