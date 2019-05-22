Общество 16.05.2019 12:13
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16.05.2019 12:13
Вернуть стоимость путевки и заплатить штраф придется турфирме ООО “Русские Традиции”. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, компанию признали виновной в неисполнении взятых обязательств. Так, по данным суда, в сентябре прошлого года житель Волгограда за 59 тысяч рублей решил купить у компании две путевки в Турцию и забронировать номер в отеле. Деньги мужчина заплатил, однако вскоре представитель фирмы предложил перенести поездку на другой срок или вернуть деньги. Когда покупатель решил забрать деньги, продавец перестал отвечать на его звонки. После этого мужчина подал иск в суд. Представитель компании на судебное заседание не явился. Разобравшись в деле, суд обязал турфирму вернуть деньги клиенту, а также оштрафовал ее почти на 30 тысяч рублей.
И этот случай не единичен. Как ранее сообщало информагентство, в отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. По информации МВД, тогда жертвами обмана стали 8 человек, причиненный им ущерб превысил миллион рублей. А в марте этого года Краснооктябрьский районный суд обязал компанию заплатить без малого 800 тысяч рублей за испорченный отдых другого жителя Волгограда.
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