В Волгограде оскандалившуюся турфирму обязали вернуть 793 тысячи рублей за сорванный отдых в Турции





Стоимость путевки, компенсацию морального вреда и услуг адвоката, неустойку и штрафные санкции в общей сумме 793 тысячи рублей обязали выплатить ООО «Русские традиции» жителю Волгограда за сорванный отдых в Турции. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял Краснооктябрьский районный суд по гражданскому делу.

О том, что волгоградцы подозревают «Русские традиции» в обмане ИА «Высота 102» сообщала в октябре 2018 года. В ноябре 2018-го в отношении директора туристической фирмы «Русские традиции» было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ - «Мошенничество». Тогда сообщалось, что женщина обманула 8 человек и присвоила, таким образом, свыше одного миллиона рублей. Так, в течение сентября — октября в полицию поступило несколько заявлений от пострадавших. Люди оплатили свои путевки, но взамен не только не поехали на запланированный отдых, но и потеряли деньги. Сумма ущерба некоторых граждан доходила до нескольких сотен тысяч рублей. Потерпевшие также обращались с гражданско-правовыми исками в суд.

В материалам данного гражданского дела фигурирует путевка на отдых в пятизвездочном отеле в Кемере стоимостью 257 тысяч рублей. Волгоградец полностью ее оплатил, но менеджер турфирмы позже сообщил о невозможности отправить туристов по данному направлению, предложил обменять тур на другой или осуществить возврат денег. Туристы согласились на возврат своих денежных средств, но до настоящего момента их так и не получили.

Волгоградец направил в адрес турфирмы письменную претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть денежные средства, но она была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Представители ответчика - ООО «Русские традиции», в судебное заседание не явились, хотя о месте и времени рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



