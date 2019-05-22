Облсуд не нашел нарушений в деятельности ООО “Пристань” - стоянке катамарана “Елань”, последнее плавание которого унесло жизни 11 человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня был отклонен иск Волгоградского транспортного прокурора о признании незаконной эксплуатацию гидротехнического берегоукрепительного сооружения, которая, по мнению надзорного ведомства, проходит с нарушениями требований законодательства РФ.

Прокуратура требовала от собственника, чтобы он разработал паспорт и декларацию соответствия на стометровую причальную стенку, находящуюся на правом берегу Волги на участке “Иркутско-Ельшанский овраг” Ворошиловского района. Прокуратура ссылалась на то, что, проверка выявила нарушения правил эксплуатации причального гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности.

Однако облсуд согласился с ранее принятым решением районного суда о том, сданная ответчику в субаренду часть объекта не является причальным сооружением. И ООО “Пристань” использует его для швартовки понтонного ряда. Других нарушений, по мнению суда, также нет.