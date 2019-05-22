



Провести девять лет в колонии строгого режима предстоит волгоградцу Вугару Асадову. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, его признали виновным в разбое и вымогательстве денег у предпринимателя за право торговать на территории оптового рынка в Дзержинском районе Волгограда. Вместе с сообщниками в 2011, 2012 и 2017 годах он требовал у своей жертвы 30 тысяч рублей. Когда тот отказывался заплатить, мужчину избивали и совершали на него разбойные нападения.

Свою вину Асадов не признал. По его словам, он был давно знаком с потерпевшим, но отношения у них не сложились. А все конфликты возникали исключительно на бытовой почве. Приговор был вынесен Дзержинским районным судом. Областная инстанция не нашла оснований для его изменения.