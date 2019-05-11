В Волгограде умер "певец Дона", русский писатель Евгений Кулькин

Общество 11.05.2019 17:12
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11.05.2019 17:12
Он не дожил до своего 90-летия всего несколько дней: 15 мая готовился отмечать юбилей. Евгений Александрович Кулькин, автор известных романов и повестей, сборников рассказов и стихов, лауреат многих литературных премий, интереснейший собеседник и просто замечательный человек умер сегодня от остановки сердца. Как сообщила ИА "Высота 102" супруга писателя, верный и преданный его друг и муза Елизавета Иванникова, он до последних дней был уверен, что выкарабкается и на этот раз, настолько обладал сильным духом, мужеством и желанием жить. Сам он говорил, что его жизнь была предначертана ему судьбой. Он смотрел на мир снисходительно, но всегда с надеждой.
Творчество этого самобытного писателя, обладателя уникального образного языка изучают на филологических факультетах волгоградских вузов, защищают по его книгам кандидатские и докторские диссертации, издан словарь казачьих слов и выражений, а институт истории русского языка при ВолГУ называет его творчество сокровищницей казачьей культуры.
Его романы издавались несколько раз многотысячными тиражами: «Смертный грех», «Раздоры», «Родная кровь», «Черная кошка» (по мотивам последнего в свое время был поставлен фильм «Место встречи изменить нельзя»), «Дуга с колокольчиком», «Вдовий сенокос», «Золото ведьмы», "Прощеный век, "Волчий сват", "Знай обо мне все", трилогии «Прощеный век» и «Хазарань», которые хранятся в библиотеке президента Путина и после которых его назвали «последним певцом Дона». Так как он единственный в мире писатель, создавший трилогии о казачестве. Он был истинно русским человеком, достойным представителем русской интеллигенции, которого любили, уважали и почитали.
Прощание с Евгением Кулькиным состоится 13 мая на Димитровском кладбище в 13. 30.
Светлая Вам память, дорогой Евгений Александрович.
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