Волгоградские полицейские и спасатели поехали на шашлыки





Обходы дачных обществ, частных домов и мест массового отдыха проводят в эти выходные сотрудники МЧС, полицейские и представители комитета природных ресурсов и органов местного самоуправления. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, целью таких рейдов является напоминание жителям региона о соблюдении мер безопасности при обращении с огнем, в том числе и во время отдыха на свежем воздухе,

Есть несколько простых правил. Так, разводить костры можно только в безветренную погоду. Расстояние от костра до любой постройки или места хранения горючего материала должно быть не менее 50 метров. Перед разведением огня нужно очистить площадку от сухой растительности, а само место выбирать подальше от кустарников и деревьев. На всякий случай, разводя огонь, лучше поставить рядом емкости с водой. Нельзя оставлять костер без присмотра, и ни в коем случае не доверять его разведение детям. Заканчивая приготовление на огне, нужно затушить его, а покидая место пикника, обязательно проверить, не осталось ли среди золы и пепла тлеющих углей. Тогда приготовление вкусного шашлыка не обернется бедой и для отдыхающих, и для всех окружающих.