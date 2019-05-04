Общество

В небе над Волгоградом красиво пролетели три воздушных шара

Общество 04.05.2019 19:18
651 0
04.05.2019 19:18


Три воздушных шара пролетели сегодня вечером над Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, воздухоплаватели красиво пролетели на фоне заходящего солнца в неизвестном направлении. В распоряжении редакции попали любительские фото, где видно, как воздушные шары летят над многоэтажными домами в Краснооктябрьском районе Волгограда. Откуда летят и куда направляются воздухоплаватели, пока узнать не удалось.

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