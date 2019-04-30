В Волгограде на остановке столкнулись автобус и иномарка

Происшествия 30.04.2019 17:30
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30.04.2019 17:30
Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, по предварительным данным, ДТП случилось около 16:00 на остановке Горная поляна. Автобус маршрута №55 остановился для высадки пассажиров, в этот момент в него врезалась иномарка. По имеющимся сведениям, никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. Люди уехали на другом транспорте. Водители ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.
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