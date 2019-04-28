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На пляже в Волгограде утонула легковая машина

Происшествия 28.04.2019 16:23
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28.04.2019 16:23

Легковая машина, припаркованная на берегу Волги в Тракторозаводском районе, оказалась под водой. Об этом ИА “Высота 102” сообщили очевидцы. По словам волгоградцев, хозяин оставил отечественную машину, предположительно “Ладу”, на пляже на Спартановке. Однако быстро поднимающаяся вода затопила берег, а вместе с ним и  автомобиль. Где сейчас находится хозяин машины, пока неизвестно. Напомним, как сообщало ранее информагентство, на прошлой неделе Волжская ГЭС начала повышенный сброс воды. 

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