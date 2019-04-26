На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка





В Волгограде на некоторых перекрестках появилась новая дорожная разметка. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это приступили к «работе над ошибками» подрядные организации, которые трудились по этой теме в прошлом году. Разметка наносится в рамках гарантийного ремонта. Между тем, глобальные работы по «разукрашиванию» дорог стартуют позже. В настоящее время подводятся итоги аукциона на нанесение горизонтальной дорожной разметки, которое проводит МБУ "Северное". Начальная стоимость контракта составляет более 73 миллионов рублей. Планируется начать работы в четырех районах Волгограда. Так, в Дзержинском районе города будут размечены 28 улиц, в Краснооктябрьском – 21, в Центральном – 29, в Тракторозаводском – 19. Разметка будет наноситься методом термопластика, холодного пластика, механизированным и ручным способом.



