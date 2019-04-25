В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долг





Уголовное дело возбуждено по факту списания со счета пенсионера несуществующего долга. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в прокуратуру обратился 81-летний пенсионер из Городищенского района и заявил о том, что у него пропали 150 тысяч рублей. Работники прокуратуры выяснили, что в сентябре прошлого года их списали по запросу Кировского районного отдела службы судебных приставов регионального УФССП России. Деньги должны были пойти на оплату долга перед 62-летним местным жителем. Основанием для возбуждения исполнительного производства стал судебный приказ, якобы вынесенный мировым судьей судебного участка № 87 Кировского района Волгограда. Однако проверка показала, что такое дело суд не рассматривал и решение поддельное.