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В Волгограде столкнулись два грузовика и кроссовер, пострадали дети

Происшествия 20.04.2019 18:25
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20.04.2019 18:25

Дети пострадали сегодня днём в аварии, произошедшей в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”  в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома № 21 по улице Землячки столкнулись два грузовика и кроссовер. По предварительным данным, грузовик “MAN” врезался в фургон “ГАЗель”, от удара отечественный грузовик отбросило на остановившейся для посадки пассажиров “Suzuki”. При столкновении травмы получили годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. По имеющимся сведениям, они госпитализированы.

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