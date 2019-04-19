В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткой

Общество 19.04.2019 10:53
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19.04.2019 10:53
Сегодня областной суд оставил в силе арест Алихана Халидова - предполагаемого виновника смертельного ДТП с маршруткой в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, Халидов пытался добиться замены содержания в СИЗО на домашний арест.
Напомним, трагедия произошла в прошлый четверг - 11 апреля на улице Исторической. По данным следствия, Халидов, управляя своим “Hyundai Accent”, врезался в “ГАЗель” маршрута №46С. Это произошло когда водитель легковушки начал поворачивать направо со второго ряда. От удара микроавтобус вынесло на остановку, где он насмерть сбил мужчину. Травму получила 22-летняя девушка-пассажир маршрутки. В отношении Алихана Халидова было возбуждено дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. На следующий день Ворошиловский районный суд арестовал Алихана Халидова до 11 июня.
Повтор видеосюжета от 12 апреля 2019 года.
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