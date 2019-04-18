Мужчине, разогревающему воду на Вечном огне в Волгограде, вызвали психкарету

Общество 18.04.2019 20:10
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18.04.2019 20:10
Жителю Свердловской области, который сегодня был задержан на Аллее Героев в Волгограде за то, что подогревал воду на Вечном огне, вызвали психкарету. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, задержанный сам сообщил, что стоит на психучете. Полицейские, после того, как взяли с мужчины объяснения, решили передать его в руки медиков.
Напомним, что сегодня днем он на глазах у изумленных туристов и местных жителей грел воду в кружке прямо на Вечном огне на Аллее Героев. Мужчине сделали замечание, а потом наряд ППС забрал его в полицию для разбирательства. Задержанный пояснил стражам порядка, что приехал в Волгоград из Свердловской области. Никаких документов при нем не оказалось. Свой поступок он объяснил тем, что получил некий сигнал их космоса через мобильный телефон, что скоро умрет от излучения, а чтобы этого не произошло ему надо срочно нагреть воду на Вечном огне и выпить ее.
Напомним, что в 2013 году студент из Египта осквернил в Волгограде Вечный огонь, справив в него нужду. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело. Студента приговорили к полутора годам колонии-поселения.
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