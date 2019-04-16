В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана труда

Общество 16.04.2019 14:53
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16.04.2019 14:53
Управляющая компания в Красноармейском районе Волгограда обязана возместить свыше 150 тысяч рублей ущерба ветерану труда за потоп в квартире. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял районный суд по иску надзорного ведомства.
Установлено, что в июле 2018 года после выпадения обильных осадков затопило квартиру 87-летней женщины, проживающей на последнем этаже девятиэтажного дома. В результате ненадлежащего содержания управляющей организацией кровли многоквартирного дома, имущество пенсионерки было повреждено. Согласно экспертному заключению, сумма материального ущерба превысила 150 тысяч рублей. Женщина, которая является инвалидом 3 группы и ветераном труда, обратилась в управляющую компанию. Однако там отказались компенсировать причиненный ущерб в добровольном порядке.
Исполнение решения суда взято надзорным ведомством на контроль.
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