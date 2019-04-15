Экономика

В Волгограде "однофамилец" оборонного предприятия проштрафился на продаже арестованного имущества

Экономика 15.04.2019 09:29
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15.04.2019 09:29


Волгоградскую фирму с громким названием ООО "КБ "Титан" поймали на нарушениях, допущенных при проведении публичных торгов арестованного имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения законодательства были выявлены прокурорской проверкой. ТУ Росимущества Волгоградской области заключило с фирмой договор на проведение публичных торгов по продаже арестованного имущества. Однако в прошлом году, по разным причинам, ряд торгов были признаны несостоявшимся. Тогда на них выставлялись недвижимость и транспортные средства. 
Выяснилось, что в установленный законом месячный срок повторные торги не назначались. А это затягивало процессы принудительного исполнения судебных решений. Отметим, что данная компания не имеет никакого отношения к известному волгоградскому оборонному предприятию.
После вмешательства надзорного ведомства, УФАС России по Волгоградской области привлекло ООО "КБ "Титан" к административной ответственности. Фирме выписаны штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей, генеральный директор оштрафован на 23 тысячи рублей. Также за подобные нарушения оштрафованы фирма ООО “АРТ-ВОЛГА” и ее руководитель. Но суммы штрафа там меньше - 20 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

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