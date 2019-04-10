В Волгоградской области разбойники "расплатились" с таксистом кулаками





Двоих мужчин задержали полицейские в Камышине по подозрению в разбое. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в понедельник вечером к правоохранителям обратился за помощью 50-летний водитель такси, который рассказал, что стал жертвой нападения. Он подвозил двоих мужчин, но, когда они приехали по указанному адресу, те внезапно набросились на него и избили до потери сознания. После этого злоумышленники забрали из машины телефон, планшет и барсетку с деньгами. Правда, далеко уйти им не удалось - разбойников задержали по горячим следам. Оказалось, что у мужчин богатое криминальное прошлое. Они сознались в преступлении и объяснили полицейским, что сильно выпили и избили таксиста, чтобы не платить ему. Все украденное стражи порядка изъяли и вернули владельцу.