Мусорный регоператор «похвастался» высокой собираемостью платежей с населения в Волгоградской области
Общество 09.04.2019 13:44
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09.04.2019 13:44
Собираемость платежей с населения за вывоз мусора в Волгоградской области составляет 65%. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Сергею Ястребову на совещании 4 апреля в Минприроды в формате видеоконференцсвязи сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград".
Отметим, что новость о достаточно высокой собираемости платежей за вывоз мусора в регионе никак не вяжется с информацией о том, что региональному оператору нечем расплачиваться с подрядчиками. Напомним, об этом накануне в облдуме заявила заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Тему задолженности, которая образовалась у компании, поднял депутат Николай Свиридов. По его словам, регоператор должен своим контрагентам 10 млн, во Фролово - 4 млн, в Серафимовиче -5 млн. В свою очередь Наталья Лисименко сообщила, что сам регоператор поясняет, что ему нечем платить, потому что за первый месяц работы в январе денег с населения не взимали. Тем не менее, регоператор почти одновременно заявляет Минприроды о хорошей собираемости платежей с населения.
Однако, как удалось выяснить "Высоте 102", многомиллионные долги у ООО "Управления отходами - Волгоград" накопились не только перед транспортными компаниями. Порядка 60 миллионов рублей региональный оператор должен за размещение и сортировку отходов организациям Урюпинского, Светлоярского, Камышинского районов, а также Волгограда и Волжского. С начала своей работы, т.е с 1 января 2019 года и по настоящее время, мусорный регоператор оплатил всего 7% от общего объема оказанных услуг. При этом наличие таких долгов, видимо, не мешает регоператору позиционировать себя в министерстве крупной и финансово успешной компанией.
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