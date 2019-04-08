В Волгограде в скандальной стройке на тротуаре обвинили бизнесмена





Странное сооружение, появившееся на тротуаре в Краснооктябрьском районе, оказалось основанием торгового павильона. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в городской администрации. Согласно полученным данным, торговый объект на улице Возрождения между домами №14 и 15 был внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов еще в феврале прошлого года. По плану, там должны продавать продукты. Однако, как пояснили в мэрии, в начале работ по его установке были допущены нарушения, связанные с несоблюдением границ размещения объекта. Сейчас их устраняет предприниматель.

Напомним, появление кирпичного основания, “захватывающего” тротуар почти на всю ширину, возмутило местных жителей. Они рассказали, что пешеходная дорожка была заасфальтирована перед чемпионатом мира по футболу. После этого вдоль тротуара жители сами высадили молодые деревца. А появившееся несколько дней назад основание перекрыло им весь проход.