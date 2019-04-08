В Волгограде в скандальной стройке на тротуаре обвинили бизнесмена

Общество 08.04.2019 18:32
862 4
08.04.2019 18:32
Странное сооружение, появившееся на тротуаре в Краснооктябрьском районе, оказалось основанием торгового павильона. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в городской администрации. Согласно полученным данным, торговый объект на улице Возрождения между домами №14 и 15 был внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов еще в феврале прошлого года. По плану, там должны продавать продукты. Однако, как пояснили в мэрии, в начале работ по его установке были допущены нарушения, связанные с несоблюдением границ размещения объекта. Сейчас их устраняет предприниматель.
Напомним, появление кирпичного основания, “захватывающего” тротуар почти на всю ширину, возмутило местных жителей. Они рассказали, что пешеходная дорожка была заасфальтирована перед чемпионатом мира по футболу. После этого вдоль тротуара жители сами высадили молодые деревца. А появившееся несколько дней назад основание перекрыло им весь проход.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
66489 0
20.03.2019 20:02
43026 8
30.03.2019 18:46
39058 0
Аудиторы проверили, как тратили деньги Москвы на набережную в Волгограде08.04.2019 17:20
В Волжском выплаты зарплаты двум сотням работников добивались прокуроры08.04.2019 16:51
В Советском районе Волгограда выпали странные осадки08.04.2019 15:49
Приставы оплатят жительнице Волгоградской области путевку в ОАЭ08.04.2019 14:50
В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуара08.04.2019 14:04
Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчиками08.04.2019 11:37
Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр Рожнов08.04.2019 11:13
Волгоградская область стала еще более опасной по бешенству08.04.2019 08:35
Устроила «разборки»: под Волгоградом женщину оштрафовали за нанесение побоев чужому ребёнку07.04.2019 13:27
В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцев07.04.2019 11:13
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу07.04.2019 10:03
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператора07.04.2019 07:22
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе06.04.2019 21:43
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище06.04.2019 21:07
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через суд06.04.2019 16:59
Реклама