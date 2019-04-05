Экономика 05.04.2019 21:15
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05.04.2019 21:15
Масштабное обновление завершается в женских раздевалках и душевых комнатах электросталеплавильного цеха №2 - флагманского цеха завода «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас отделочные и монтажные работы завершены здесь на 85%. Затем подрядчик приступит к ремонту мужских бытовых помещений, а пока работницы электросталеплавильного цеха №2 пользуются бытовками в корпусах соседних цехов.
Капитальный ремонт бытовых помещений ЭСПЦ-2 начался 11 марта. Вначале было демонтировано изношенное пластиковое покрытие стен, вскрыта старая стяжка пола, убрана старая сантехника и металлические шкафчики. Затем строители обшили стены гипсокартонными листами, облицевали их керамической плиткой, залили новую стяжку, смонтировали электропроводку, системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Помимо этого на оконных блоках заменили фурнитуру и подоконники. В скором времени специалисты завершат устройство пола и подвесного влагостойкого потолка, проведут пуско-наладку всех инженерных коммуникаций, установят новую сантехнику и укомплектуют раздевалки необходимой мебелью.
В административно-бытовом корпусе цеха фасонного литья, где также идет ремонт бытовых помещений, сейчас в раздевалках и душевых ЦФЛ проводят отделку стен керамической плиткой, монтируют подвесной потолок с влагостойким заполнением, меняют электропроводку, водопровод и батареи отопления. Уже установлены пластиковые окна и двери. Также здесь появятся современные сантехника, мебель и светодиодные светильники.
В бытовых помещениях рабочие завода отдыхают после смены, принимают душ и переодеваются.
Напомним, что на нечеловеческие условия, в которых были вынуждены находиться рабочие завода по вине бывших собственников, в ноябре прошлого года обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. Тогда в ходе визита на предприятия он осмотрел рабочие места, бытовые помещения, раздевалки и душевые. Состояние мест, где рабочие должны отдыхать, переодеваться и принимать душ, вызвало у главы региона негодование. «Здесь можно снимать «Сталкер», - заявил тогда Андрей Бочаров. - Можете оценить «заботу» собственника о сотрудниках, когда десятки миллионов долларов выводились из предприятия, а людям не могли создать человеческие условия для работы».
Так выглядели душевые комнаты на заводе осенью 2018 года
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