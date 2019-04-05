ВТБ в ЮФО увеличил выдачи автокредитов до 850 млн рублей

Экономика 05.04.2019 11:02 Реклама
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05.04.2019 11:02
ВТБ на юге России за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, банк провел почти 1,2 тысяч сделок на общую сумму 850 млн рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 11,2 млрд рублей.
Наибольший спрос наблюдался на Кубани, где объем выдач по отношению к январю-февралю 2018 года увеличился на треть и составил 456 млн рублей. Второе место заняла Астрахань, показав рост в 20%, как по количеству, так и по сумме выданных займов.
Основная доля сделок пришлась на новые автомобили – 65% в общей выдаче. При этом отмечен рост доли кредитов на подержанные транспортные средства. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года доля этого сегмента в общих продажах выросла на 15%: банк оформил 400 кредитов на сумму 200 млн рублей. Особым интересом авто с пробегом пользовались в Астрахани (50% выдач) и Волгограде (более 30%).
Самыми популярными марками у южанв этом году стали Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, составила 1 млн рублей, средняя сумма кредита – 672 тысячи рублей.
Всего за январь-февраль текущего года ВТБ выдал более 12,6 тысячи автокредитов на сумму 9,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Городами-лидерами по количеству оформленных кредитов стали за этот период Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск и Краснодар.
ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные (не старше 10 лет) легковые автомобили отечественного и иностранного производства, а также коммерческий транспорт и мототехнику.
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