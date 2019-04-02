



Эксперты «Ростелекома» приняли участие в выездном заседании рабочей группы по цифровому развитию промышленности в Волгоградской области, которое состоялось на площадке АО «Волжский трубный завод». На встрече также присутствовали представители органов власти региона, депутатского корпуса, руководители предприятий и вузов.

Как сообщила ИА «Высота 102 пресс-служба компании, «Ростелеком» предложил свою помощь во внедрении цифровых технологий в волгоградскую промышленность. Директор волгоградского филиала Сергей Пулинец рассказал участникам совещания о цифровых услугах и решениях, предлагаемых крупнейшим российским провайдером для крупного бизнеса, государственных и социальных институтов.

«Ростелеком» сегодня имеет колоссальный опыт разработки и внедрения цифровых сервисов в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на промышленных предприятиях. У нас достаточно экспертизы и ресурсов для совместной работы. Мы открыты и приглашаем к сотрудничеству», – отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Задачи по модернизации промышленности и внедрению современных технологий в регионе были поставлены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в рамках реализации регионального проекта «Цифровое развитие промышленности».

«Волгоградская область является активным участником нацпроекта «Цифровая экономика» и сегодня у нас в регионе цифровые технологии применяются практически на каждом предприятия. Задача нашей рабочей группы – сделать этот процесссистемным», – уточнил Роман Беков, заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Среди клиентов «Ростелекома» в Волгоградском регионе такие известные предприятия и организации, как комитет информационных технологий Волгоградской области, Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, АК Сберегательный банк РФ (ПАО), ФГУП «Почта России», ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» и многие другие.

Фото — «Региональный информационно-аналитический центр» (РИАЦ).