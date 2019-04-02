Телеком 02.04.2019 14:23
333 0
02.04.2019 14:23
Эксперты «Ростелекома» приняли участие в выездном заседании рабочей группы по цифровому развитию промышленности в Волгоградской области, которое состоялось на площадке АО «Волжский трубный завод». На встрече также присутствовали представители органов власти региона, депутатского корпуса, руководители предприятий и вузов.
Как сообщила ИА «Высота 102 пресс-служба компании, «Ростелеком» предложил свою помощь во внедрении цифровых технологий в волгоградскую промышленность. Директор волгоградского филиала Сергей Пулинец рассказал участникам совещания о цифровых услугах и решениях, предлагаемых крупнейшим российским провайдером для крупного бизнеса, государственных и социальных институтов.
«Ростелеком» сегодня имеет колоссальный опыт разработки и внедрения цифровых сервисов в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на промышленных предприятиях. У нас достаточно экспертизы и ресурсов для совместной работы. Мы открыты и приглашаем к сотрудничеству», – отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
Задачи по модернизации промышленности и внедрению современных технологий в регионе были поставлены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в рамках реализации регионального проекта «Цифровое развитие промышленности».
«Волгоградская область является активным участником нацпроекта «Цифровая экономика» и сегодня у нас в регионе цифровые технологии применяются практически на каждом предприятия. Задача нашей рабочей группы – сделать этот процесссистемным», – уточнил Роман Беков, заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Среди клиентов «Ростелекома» в Волгоградском регионе такие известные предприятия и организации, как комитет информационных технологий Волгоградской области, Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, АК Сберегательный банк РФ (ПАО), ФГУП «Почта России», ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» и многие другие.
Фото — «Региональный информационно-аналитический центр» (РИАЦ).
Реклама
Популярное по теме
16.03.2019 09:42
2121 0
02.04.2019 14:23
334 0
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года28.03.2019 15:30
«Ростелеком» вместе с нефтяниками запустил «Умные скважины»26.03.2019 15:18
В 2018 году «МегаФон» инвестировал в качество связи и сервисы22.03.2019 16:29
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола22.03.2019 09:36
Как повысить продажи при небольших бюджетах21.03.2019 12:30
Чемпионы по селфи и сторис: Универсиада обогнала в интернет-активности волгоградский ЧМ20.03.2019 16:05
«Ростелеком»: мы успешно создали экосистему инфокоммуникаций студенческих игр20.03.2019 12:10
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of Tanks19.03.2019 16:38
Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работ19.03.2019 11:14
«Ростелеком» и Почта Банк познакомили волгоградцев с возможностями Единой биометрической системы17.03.2019 08:42
Как сдать биометрию в Волгограде16.03.2019 09:42
Цифровые компетенции сотрудников станут приоритетными15.03.2019 10:36
«Ростелеком»: цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г.13.03.2019 13:23
«Ростелеком» подготовил подарки и сюрпризы для игроков «Земли Драконов»11.03.2019 15:35
Абоненты МегаФона получат кэшбэк прямо на счет телефона11.03.2019 11:25
Реклама