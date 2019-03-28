Телеком

«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года

Телеком 28.03.2019 15:30
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28.03.2019 15:30


АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявило консолидированные финансовые результаты 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 39 739 млн руб. Выручка B2C выросла на 16% - до 26 326 млн руб., выручка B2B увеличилась на 21% и составила 13 413 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 10,4% до 7002 тыс. абонентов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.
Продуктовые инициативы
В 2018 году «Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для Smart TV для телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года, с мобильных устройств или с сайта movix.ru. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство его просмотра на любом устройстве - от обычного телевизора до смартфона, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России. 
Летом оператор запустил новую линейку высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия.
«Дом.ru» начал внедрять «Умные домофоны». Устройства снабжены камерой видеонаблюдения и обеспечивают ряд дополнительных возможностей. Так, подключив мобильное приложение «Умный Дом.ru», жители имеют возможность: принимать звонки с домофона на смартфон, удаленно открывать дверь в свой подъезд или во двор, видеть изображение с камеры домофона в режиме реального времени. Проект уже запущен в 25 городах. 
Компания увеличила монтированную емкость своей сети на 465 тысяч квартир. Дополнительная техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 33 городов. Самые масштабные проекты реализованы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Екатеринбурге и Чебоксарах. Также компания начала вести строительство сети и в частном секторе, используя технологию GPON. Благодаря чему абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове получили комплекс услуг: высокоскоростной интернет, цифровое ТВ, стационарный телефон, а также возможность организации Wi-Fi-сети и IP-видеонаблюдения в доме.  
«Дом.ru» реализовал масштабный технический проект для повышения качества работы и бесперебойности собственной сети. Компания провела работы в 15 тысячах домов во всех городах присутствия. Адресная программа проекта и виды работ были определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале 2018 года. СПАС позволяет в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, и решать их ещё до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию.
Запуск новых продуктов для бизнес-клиентов
«Дом.ru Бизнес» запустил продажи через amoCRM. Интеграция CRM с ОАТС позволяет получить клиенту комплексный продукт уровня Unified Communications.
Компания обеспечила появление IP-телевидения «Бизнес TV». Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг оператора. 
«Дом.ru Бизнес» представил услугу «Видеоконтроль» – новое облачное решение видеонаблюдения с функциями аналитики (изображений, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов, счетчик посетителей, тепловая карта, контроль активности персонала). В основе российский программно-аппаратный комплекс.
Сделки слияния и поглощения (M&A)
В феврале 2018г. АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявило о завершении сделки по приобретению компании ООО "Компания Телемир", а также ООО «Мичуринск-Связь-ТВ». Новые активы позволили значительно укрепить позиции Холдинга на территории Липецка и Липецкой области, а также Мичуринска и Тамбовской области.
В феврале-марте 2018г. завершена сделка по приобретению группы компаний «Брянские кабельные сети». Это позволило компании занять значимое место на рынке широкополосного доступа в интернет в Брянске и Брянской области.
В марте-мае 2018г. АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило сделку по приобретению 100% группы компаний «Стрела Телеком». Интеграция позволила Холдингу существенно усилить позиции на рынке широкополосного доступа в интернет и платного ТВ в B2C-сегменте на территории Иркутской, Томской и Ульяновской областей, а также Республики Бурятия. 
Строительство федеральной сети IoT 
«ЭР-Телеком» активно развивает услуги на базе промышленного Интернета вещей (IoT). Компания во втором полугодии 2018 года развернула в 52 российских городах сети IoT с применением технологии LoRaWAN для предоставления IoT-решений крупным заказчикам и государственным органам. Сегодня пилотные проекты компании запущены и активно развиваются в нефтедобывающей, энергетической отраслях, в составе проектов создания «Умных городов», начинается массовое внедрение решений на базе сети IoT.
Награды
«Дом.ru» признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России, среди поставщиков услуг по фиксированным сетям Интернета, имеющих не менее 3% пользователей от общего кол-ва в РФ. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest.
В рамках III Ежегодного Инвестиционного Форума в Санкт-Петербурге «ЭР-Телеком Холдинг» стал обладателем почетного знака «Инвестор года». Награда присуждена компании за развёртывание инфраструктуры IoT-сети по технологии LoRaWAN на территории северной столицы. 
Прогноз 
В 2019 году ожидается прирост выручки на уровне 14% и темп роста EBITDA на уровне 23%. 
«Я удовлетворен результатами работы компании в 2018 году. Мы на год раньше выполнили свою пятилетнюю стратегию по удвоению масштабов бизнеса. EBITDA в 2018 году росла опережающими темпами по отношению к выручке», - комментирует итоги года Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

 


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