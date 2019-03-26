В Волгограде рецидивист отнял у пенсионерки сумку с продуктами

Пожилая волгоградка стала жертвой нападения “проголодавшегося” злоумышленника в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию пришла 66-летняя женщина и рассказала, что около двух часов дня ее ограбил неизвестный. Пенсионерка с покупками возвращалась из продуктового магазина. Внезапно к ней подбежал мужчина, толкнул женщину, вырвал из ее рук сумку и скрылся. Его “добычей” стали документы, продукты и около 7 тысяч рублей. Вскоре грабителя задержали. Им оказался 35-летний не раз судимый местный житель. Он был сильно пьян, но смог сознаться в преступлении и рассказать, что успел пропить часть похищенных денег. А вот сумку со всем ее содержимым умудрился где-то потерять. Оставшуюся часть часть денег полицейские вернули потерпевшей. В

озбуждено уголовное дело по статье “Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья”. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.