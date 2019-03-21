В Волгограде скончался известный российский актер Петр Зайченко

Общество 21.03.2019 18:35
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21.03.2019 18:35
Сегодня ушел из жизни известный актер театра и кино Петр Петрович Зайченко. Как стало известно ИА “Высота 102”, он скончался в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №25.
Обладатель множества премий и наград, наш земляк сыграл во многих фильмах, ставших символами своей эпохи. Зрители помнят его по роли в фильме “Парад планет” сержанта Ивана Пухова “Крокодилыча”. Позже были роли в фильмах “Плюмбум, или Опасная игра”, Армавир”, "Такси-блюз", "Марьина роща". На счету талантливого актера десятки ролей в кино и на сцене театра. Он снимался не только в России, но много работал и с зарубежными режиссерами из Польши, Бельгии, Франции и Испании.Уже в почтенном возрасте Петр Петрович продолжал выходить на сцену, делясь своим огромным актерским опытом с молодыми артистами и режиссерами и радуя зрителей своей игрой. Глядя на то, как Петр Зайченко исполнял свои роли, зрителям казалось, что он, отдает своим персонажам собственную жизнь.
Петр Зайченко родился под Сталинградом в селе Кайсацкое в военном 1943 году. В юности учился в саратовском театральном училище. После его окончания в 1971 году он выступал на сцене Волгоградского театра имени Максима Горького, с 1990 Петр Петрович был актером Волгоградского “Облконцерта”, а в середине 90-х играл в Волгоградском казачьем театре. Он не дожил до своего дня рождения совсем немного - 1 апреля ему должно было исполниться 76 лет.
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