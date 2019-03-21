



Водителя маршрутки Хайала Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки, выпустили из под стражи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, рассмотрев обжалование ареста мужчины, суд отправил дело на повторное рассмотрение в Городищенский районный суд. Как подчеркнули в судебной инстанции, это произошло в связи с допущенной районным судом ошибкой - Мамедову не предоставили переводчика. Как оказалось у уроженца Азербайджана всего три класса образования.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 февраля. По данным следствия, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на автомобиле «Газель» подъехал мужчина и попросил показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она в микроавтобус, водитель вывез ее на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району регионального СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”. 2 февраля по решению районного суда его арестовали до 1 апреля.