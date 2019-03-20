В Волгограде разыскивают похитителя забытых в банке денег (ВИДЕО)





Полицейские разыскивают подозреваемого, совершившего кражу 40 тысяч рублей в помещении банка в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, неизвестный мужчина, находясь в помещении банка расположенного по адресу ул. Калининградская, похитил деньги, которые забыла забрать женщина из банкомата, после совершения операции по снятию наличности.

За совершение преступления разыскивается: мужчина на вид 55-60 лет, среднего роста, среднего телосложения. Был одет: темно-коричневая шапка, коричневая дубленка, синие джинсы, черные ботинки.

Всем, кому известна личность подозреваемого или его местонахождение, просьба сообщить по телефонам: (8442) 46-51-15, (8442) 93-76-26, (8442) 46-68-86 или 02.