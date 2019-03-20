



До двух лет тюрьмы грозит волгоградцу за неудачную попытку вернуть бывшую жену. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, житель Красноармейского района заявил в полицию, что бывшая супруга украла у него копилку, в которой были 400 тысяч рублей. Как выяснилось, после развода волгоградцы, бывшие в браке около 30 лет, продолжили жить вместе. Но бывшая супруга вскоре начала встречаться с другим. Полицейские также установили, что копилка принадлежала женщине. Разоблаченный экс-супруг признался правоохранителям, что, заявив о краже, пытался вернуть свою бывшую жену. По его мнению, женщина с судимостью уже была бы не нужна его сопернику.

Теперь ревнивому волгоградцу грозит до 2 лет тюрьмы за “Заведомо ложный донос”.