



ФК "Ротор" вновь отказал воспитанникам Академии "Ротор" в бесплатном посещении матча. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской федерации футбола, несмотря на негативную общественную реакцию, в том числе со стороны федеральных СМИ и футбольных функционеров, руководство клуба "Ротор" не предоставило билеты для воспитанников Академии "Ротор" и на очередной домашний матч в ФНЛ с "Химками".

«Запрос на получение билетов был оставлен без ответа. Можно констатировать, что на одной из старейших волгоградских футбольных традиций, по которой воспитанникам всех региональных школ в случае запроса предоставлялись билеты на матчи главного "Ротора", руководством нынешнего клуба поставлен крест», - рассказали в организации.

Как и было заявлено ранее, билеты на ближайший матч в нужном количестве приобретены на средства Федерации футбола Волгоградской области, таким образом все ребята смогут пойти на стадион и поддержать любимую команду, заверили в федерации.

Ранее напомним, в федерации сообщали, что клуб «Ротор» отказался бесплатно пускать воспитанников академии на матч волгоградской команды с московским «Спартаком-2».



