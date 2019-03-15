Спорт 15.03.2019 16:09
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15.03.2019 16:09
ФК "Ротор" вновь отказал воспитанникам Академии "Ротор" в бесплатном посещении матча. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской федерации футбола, несмотря на негативную общественную реакцию, в том числе со стороны федеральных СМИ и футбольных функционеров, руководство клуба "Ротор" не предоставило билеты для воспитанников Академии "Ротор" и на очередной домашний матч в ФНЛ с "Химками".
«Запрос на получение билетов был оставлен без ответа. Можно констатировать, что на одной из старейших волгоградских футбольных традиций, по которой воспитанникам всех региональных школ в случае запроса предоставлялись билеты на матчи главного "Ротора", руководством нынешнего клуба поставлен крест», - рассказали в организации.
Как и было заявлено ранее, билеты на ближайший матч в нужном количестве приобретены на средства Федерации футбола Волгоградской области, таким образом все ребята смогут пойти на стадион и поддержать любимую команду, заверили в федерации.
Ранее напомним, в федерации сообщали, что клуб «Ротор» отказался бесплатно пускать воспитанников академии на матч волгоградской команды с московским «Спартаком-2».
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