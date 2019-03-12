Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсуд

Расследования 12.03.2019 15:43
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12.03.2019 15:43
В городской суд Волжского передано уголовное дело предполагаемого виновника взрыва на самоходной барже в Волжском, который унес жизни троих человек, пятеро были ранены. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южной транспортной прокуратуре. 42-летнего жителя Волгоградской области обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.
По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемый, отвечавший за ремонт несамоходной баржи “3109-НП Техно”, не выявил допущенные работниками нарушения при осуществлении работ и не устранил их.
Напомним, трагедия произошла 23 июля 2018 года около 8:30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет.
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