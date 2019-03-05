Происшествия

В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи

Происшествия 05.03.2019 09:40
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05.03.2019 09:40


Сегодня около 01.20  в Дзержинском районе Волгограда на улице 8-ой Воздушной армии неизвестный с топором напал на сотрудников неотложки. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, медики возвращались с вызова в карету «Скорой помощи». Никто не пострадал, но преступник успел разбить заднее стекло автомобиля.
По факту происшествия сотрудники «скорой» обратились с заявлением в полицию.

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