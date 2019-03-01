Волгоград встретил первый день весны. Фоторепортаж

Общество 01.03.2019 16:23
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01.03.2019 16:23
Первый день марта в Волгограде выдался пасмурным и неопрятным, но это ничего не значит, потому что весна все равно пришла. Город с переменным успехом перезимовал и пока почти неощутимо, но начал просыпаться. Еще предстоит отмыть многомесячную грязь, почистить перышки, распахнуть окна, но по-весеннему солнечные улыбки особенно оптимистичных жителей уже увидеть можно. Волгоград-2019 в первый день весны - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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